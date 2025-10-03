Vor Andrej Mangold: Die «Bachelor»-Stars bei «Promi Big Brother»

Neues Reality–Format für Andrej Mangold (38): «Der Bachelor» von 2019 wird in das «Promi Big Brother»–Haus ziehen. «Ich bringe Ehrlichkeit, Authentizität, Humor und Emotionen mit, dazu Teamgeist und Offenheit», gab er in einem Sat.1–Statement vorab an.
Durch seine Zeit als Basketballspieler und in der Medienwelt habe er «viele positive, aber auch sehr herausfordernde Erfahrungen gesammelt und spannende Geschichten im Gepäck, die man so vielleicht noch nie gehört hat». Vor Mangold stellten sich bereits andere Kandidatinnen und Kandidaten aus dem «Bachelor»– und «Bachelorette»–Kosmos der Promi–WG–Herausforderung.
Seine direkten Vorgänger als Rosenkavaliere im «PBB»–Haus sind Paul Janke (44), Daniel Völz (40) und Dominik Stuckmann (33). Janke belegte 2014 in der zweiten Staffel den vierten Platz. Völz wurde in seiner Staffel von 2018 Vierter. Stuckmann, als «Der Bachelor» 2022, wurde 2023 Siebter. Doch auch Kandidatinnen und Kandidaten, die sich einen Namen bei «Der Bachelor», «Die Bachelorette» oder «Bachelor in Paradise» gemacht haben, zogen bereits in den TV–Container.
Georgina Fleur (35), Teilnehmerin bei «Der Bachelor» im Jahr 2012, zog sogar ins allererste «Promi Big Brother»–Haus. Am Ende belegte sie 2013 den achten Platz, den Sieg holte sich Jenny Elvers (53). «Bachelor»–Kandidatin Ela Tas folgte 2014, sie wurde am Ende nur Zehnte. Ein Jahr später versuchte Kandidatin Sarah Harrison (34) ihr Glück, sie schaffte es immerhin auf Platz vier. 2016 machte «Die Bachelor»–Kandidatin und spätere «Bachelorette» Jessica Haller (35) mit, am Ende wurde es für sie der fünfte Platz. Jessica Hallers Ehemann Johannes Haller (37) war ebenfalls dabei. Der «Bachelorette»–Kandidat belegte 2018 hinter Völz Platz fünf.
Drei «PBB»–Gewinnerinnen aus dem «Bachelor»–Cast
Weitere Bekanntheit erlangte durch das «PBB»–Haus auch Evelyn Burdecki (37), die «Bachelor»–Kandidatin wurde am Ende Sechste. Eva Benetatou (33) belegte 2019 den letzten Platz. Die Schweizer «Bachelorette» Adela Smajic (32) kam 2020 auf den elften Platz. Für die «Bachelor»–Kandidatin Melanie Müller (37) lief es 2021 besser, sie konnte am Ende den Sieg mit nach Hause nehmen. Dieselbe Staffel hatte mit «Bachelorette»–Teilnehmer Rafi Rachek (35) und «Bachelor»–Gewinnerin Mimi Gwozdz (31) weitere Kuppelshow–Bekanntheiten zu bieten. Erfolgreich wurde es 2023 auch für «Bachelor»–Kandidatin Yeliz Koc (31) und 2024 für «Bachelor»–Teilnehmerin Leyla Heiter (29), die als «PBB»–Gewinnerinnen hervorgingen. In Heiters Staffel war auch «Der Bachelor»– und «Bachelor in Paradise»–Teilnehmerin Cecilia Asoro, sie schaffte es aber nur auf den elften Platz.