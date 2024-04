«Vor Angst geweint»: So erlebte Andrea Kiewel den Angriff auf Israel

Mit einer Sporttasche in den Schutzraum

Es sei «die längste Nacht meines Lebens» gewesen, erzählte «Kiwi» weiter. «Ich wünschte mir unaufhörlich, dass sie schnell vorbei sein möge und hatte zugleich Angst davor, dass dann alles vorbei ist.» Von dem bevorstehenden Angriff hätten sie durch Nachrichtensendungen erfahren: «Wir wurden aufgefordert, uns auf das Schlimmste vorzubereiten.» Jeder Israeli wisse, was in dem Fall zu tun sei: «Tasche packen mit Wäsche, Wasser, Thunfischdosen, Knäckebrot, Taschenlampen, Ladekabel etc. und dann beim Ertönen der Sirene in den Schutzbunker laufen.» Beim Packen hätten ihre Hände gezittert. In einer Sporttasche habe sie ihre wichtigsten Sachen mit in den Schutzraum genommen. Der befindet sich im Keller des Hauses, in dem die gebürtige Ost–Berlinerin mit ihrem Partner in der fünften Etage lebt. «Wir rennen im Ernstfall die Treppen runter in den Keller. Ich finde es schlimm, bin aber froh, dass es diesen Schutzraum wenigstens gibt.»