Vor Anhörung im Krankenhaus: Weinstein benötigt «ärztliche Hilfe»

Ein Sprecher Weinsteins bestätigte dem Branchenmagazin «Variety»: «Herr Weinstein hat eine Vorgeschichte mit hohem Blutdruck, Herzproblemen und einer Vielzahl anderer gesundheitlicher Probleme.» Die Verlegung nach New York habe demnach mehrere gesundheitliche Probleme ausgelöst, aufgrund derer er genauer überwacht werden müsse. Vor der Verlegung habe Weinstein sich demnach bereits in einer medizinischen Einrichtung befunden, die an das andere Gefängnis angeschlossen ist. In der Vergangenheit hatte es geheissen, dass der ehemalige Hollywood–Mogul unter anderem an Herz– und Augenproblemen, Diabetes sowie Schlafapnoe leide.