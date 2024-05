Vor dem «Let's Dance»-Finale: Der Finalisten-Check

Gabriel Kelly

Gabriel Kelly (22) hat sich mit Malika Dzumaev (33) von Folge zu Folge einen Favoritenstatus ertanzt. Der Musiker hat in dieser Staffel durchschnittlich am meisten Punkte abgesahnt, zuletzt im Halbfinale die Punkte 29, 30 und 30. «Gabriel ist unser Naturtalent», schwärmt Mabuse im RTL–Interview. «Er ist konstant und stabil, auf einem sehr hohen Niveau, von Anfang bis heute.» Llambi beschreibt den Sohn von Angelo Kelly (42) als «unser kleines Musik– und Rhythmus–Wunder. Von Anfang an. Er hat sich auch konstant in den Haltungen verbessert. Für mich der kompletteste Tänzer in dieser Staffel.»