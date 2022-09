Vor dem «letzten Lebewohl»: Charles III. bedankt sich für Anteilnahme

Staatsbegräbnis in London

Nach dem Tod der Queen am 8. September war Charles zusammen mit seiner Frau Camilla durch das Vereinigte Königreich gereist. Das Paar hat sich dabei auch in der Öffentlichkeit gezeigt, und unter anderem mit den Menschen gesprochen, die sich vor den königlichen Residenzen versammelt hatten. Charles begrüsste in London auch Leute, die Schlange standen, um sich am Sarg der Queen in der Westminster Hall von der Monarchin zu verabschieden.