Vor den Oscars: Mick Jagger feiert mit den Hollywoodstars

Mick Jagger (82) feiert im Vorfeld der Oscarverleihung mit den Hollywoodstars in Beverly Hills. Bei einer Party von Chanel erschien er gemeinsam mit seiner Verlobten Melanie Hamrick (38). Das Paar trug aufeinander abgestimmte, dunkle Outfits, und machte laut «Daily Mail» bei dem Event einen sehr verliebten Eindruck.
Jagger, der bei der Party eine edle Collegejacke mit cremefarbenen Details, unter der ein heller Pullover zu sehen war, und eine schmale schwarze Hose präsentierte, traf bei der Feier dann auf Stars wie Nicole Kidman (58). Der Rolling–Stones–Frontmann und die Oscarpreisträgerin posierten gemeinsam für Bilder.
Nicole Kidman präsentierte sich in einem cremefarbenen Tweedrock und einer dazu passenden Jacke. Die Schauspielerin kombinierte dazu schwarz–weisse Pumps. Ihr blondes Haar war in der Mitte gescheitelt und fiel in sanften Wellen über ihre Schultern.
Viele Stars feiern vor der Oscarverleihung zusammen
Bei dem Chanel–and–Charles–Finch–Dinner in Beverly Hills waren weitere Stars wie Lauren Sánchez oder Lily–Rose Depp zu Gast. Auch Jessie Buckley, Teyana Taylor, Kristen Stewart, Sharon Stone, Javier Bardem, Sigourney Weaver, Elle Fanning und Regé–Jean Page feierten schon vor dem grossen Ereignis gemeinsam. Die eigentliche Oscar–Gala wird dann von Conan O'Brien moderiert. Die Verleihung findet am heutigen 15. März im Dolby Theatre in Hollywood statt.
Dort ist für die Oscarverleihung schon alles bereit: Mitarbeiter haben gemeinsam mit Conan O'Brien den roten Teppich ausgerollt. Ausserdem kündigten die Organisatoren der Veranstaltung auch mehrere Reunion–Momente für die Gala an. Demnach soll es ein Wiedersehen mit den Stars von «Brautalarm» (2011) geben, auch ein Marvel–Moment für Superhelden–Fans ist angeblich geplant. Nach der Filmpreisverleihung wird dann bei den traditionellen Oscar–Partys weiter gefeiert.