Vor den Oscars: Mick Jagger feiert mit den Hollywoodstars

Dort ist für die Oscarverleihung schon alles bereit: Mitarbeiter haben gemeinsam mit Conan O'Brien den roten Teppich ausgerollt. Ausserdem kündigten die Organisatoren der Veranstaltung auch mehrere Reunion–Momente für die Gala an. Demnach soll es ein Wiedersehen mit den Stars von «Brautalarm» (2011) geben, auch ein Marvel–Moment für Superhelden–Fans ist angeblich geplant. Nach der Filmpreisverleihung wird dann bei den traditionellen Oscar–Partys weiter gefeiert.