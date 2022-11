Vor Dschungelcamp-Finale: Royal Mike Tindall fliegt überraschend raus

Royaler Empfang

Abgeholt wurde Mike Tindall nach seinem Rauswurf von seiner Frau Zara Tindall (41), Nichte von König Charles III. (74). Die 41-Jährige trat laut «The Sun» damit als erstes hochrangiges Mitglied der königlichen Familie in der Show auf. Mike Tindall sagte den Moderatoren zu seinem Auszug aus dem Dschungelcamp, dass er «glücklich» sei, er habe aber auch «viel Spass» auf dieser «erstaunlichen Reise» gehabt. «Ich hatte grosses Glück mit allen, die dort waren und wie das Camp zusammengearbeitet hat. Da ich lange Zeit in meinem Leben in einem Team war, hatte ich nicht erwartet, dass es so gut funktioniert», so der ehemalige Rugby-Star.