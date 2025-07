Vor einem Jahr starb Shannen Doherty: «Sie war nicht bereit, zu gehen»

Leben mit dem Tod vor Augen

Auch in ihrem eigenen Podcast «Let's Be Clear», in dem Doherty vorrangig über ihren Umgang mit der Krebserkrankung sprach, kündigte sie zusammen mit Holly Marie Combs den Relaunch des «Charmed»–Podcasts an. In der Episode erklärte die schwer kranke Schauspielerin, dass hinter ihren Projekten auch ein finanzielles Interesse stecke. So wollte sie so viel Geld wie möglich verdienen und es gut anlegen, damit sie nicht mehr arbeiten müsse. «Ich kann dann auch viel mehr Urlaub machen», so der Serienstar. «Aber dann denke ich auch, wenn ich sterbe, hat meine Mutter einen netten Notgroschen und ich muss mir keine Sorgen machen.»