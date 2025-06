Vor Geburt seines ersten Kindes: Calvin Harris kauft Nachbarschaft auf

Neben dem Hauptgebäude, das ursprünglich 2019 für 3,6 Millionen Pfund gekauft, abgerissen und von Grund auf neu aufgebaut wurde, soll Calvin Harris auch ein Anwesen mit sechs Schlafzimmern und einem 1,2 Hektar grossen Weinberg für 3,6 Millionen Pfund gekauft haben. Der Hit–Produzent ist zudem bereits Eigentümer einer 12 Millionen Pfund teuren Villa in L.A., eines 7,5 Millionen Pfund teuren Stadthauses in London und einer 138 Hektar grossen Farm auf Ibiza und scheint in den Cotswolds die Basis in seiner britischen Heimat gefunden zu haben. In der idyllischen Gegend, die rund zwei Fahrstunden von London entfernt ist, haben sich viele Prominente angesiedelt, etwa Kate Moss sowie Victoria und David Beckham.