Vor Hochzeit mit Kevin Federline: Britney Spears rief Ex Justin an

«Ich habe ihr klargemacht, dass ich nicht heiraten will, wenn sie noch an ihm hängt», sagte Federline. Britney habe das jedoch abgetan und behauptet, sie wolle Justin nur ein letztes Mal Lebewohl sagen. Federline räumte ein, dass er damals bis über beide Ohren in Britney verliebt war, sich aber nicht sicher war, ob sie wirklich über Justin hinweg war. «Eines ist sicher – sie war definitiv noch nicht über ihn hinweg», so der ehemalige Tänzer.