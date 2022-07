Vor Keanu Reeves: «John Wick» sollte eigentlich ein 75-Jähriger sein

«They Shouldn't Have Killed His Dog: The Complete Uncensored Ass-Kicking Oral History of John Wick, Gun Fu, and the New Age of Action» heisst das Buch von Edward Gross und Mark A. Altman mit vollem Titel. Darin berichtet Basil Iwanyk über die Entstehung des modernen Action-Klassikers von 2014. Er bekam damals ein Drehbuch von Derek Kolstad (48) in die Finger, unter dem Arbeitstitel «Scorn».