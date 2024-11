Vor lauter Stress verlor der «Squid Game»-Macher acht oder neun Zähne

Die erste «Squid Game»–Staffel ist 2021 erschienen und wurde für den Streamingdienst zum riesigen Erfolg. Rund drei Jahre später führt sie immer noch die internen Bestenlisten an. Auf der Plattform wurde keine andere Staffel einer Serie innerhalb der ersten 91 Tage nach Veröffentlichung so häufig und lange angeschaut, nicht einmal die von anderen Hits wie «Stranger Things» oder «Wednesday». «Squid Game» bringt es auf rund 265,2 Millionen Views und etwa 2,2 Milliarden Sehstunden. Die zweite Staffel soll am 26. Dezember starten.