Vor Mick Schumacher: Diese Formel-1-Stars wechselten zur IndyCar-Serie

Juan Pablo Montoya

Der kolumbianische Rennstar Juan Pablo Montoya fuhr ab 2001 in der Formel 1 und war dort zunächst für Williams, später für McLaren und bis 2006 aktiv. Gewinnen konnte er die Weltmeisterschaft zwar nie, 2002 und 2003 wurde er aber jeweils WM–Dritter. Weltmeister in beiden Jahren, wie könnte es anders sein, wurde Micks Vater Michael Schumacher. Nach anschliessenden sieben Jahren als NASCAR–Fahrer ging es für Montoya ab 2014 dann in die IndyCar–Serie, der er bis 2017 treu blieb. Sein bestes Ergebnis erzielte er dort in seiner zweiten Saison, als er Gesamtzweiter wurde.