Vor Sat.1-Interview: Steven Gätjen besuchte Boris Becker im Gefängnis

Am morgigen Dienstag wird der aus der Haft entlassene Boris Becker (55) in Sat.1 Rede und Antwort stehen. In der Sondersendung «Sat.1 Spezial. Boris Becker» wird Moderator Steven Gätjen (50) die Tennis-Ikone in der Prime Time um 20:15 Uhr zu seinen Erfahrungen im englischen Gefängnis befragen - das einzige Interview Beckers in diesem Jahr. Interviewer Gätjen hat nun seinerseits berichtet, wie er Becker kurz vor dessen Haftentlassung im Gefängnis Huntercombe in der Nähe von London besucht hat, und welchen Eindruck der dreifache Wimbledon-Sieger bei dieser Gelegenheit auf ihn machte.