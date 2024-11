Vor «Sexiest Man Alive»-Wahl: Selena Gomez schwärmt von ihrem Freund

Er fungiert als Pizzalieferant

Das US–Magazin kürt jährlich den attraktivsten Mann. Der diesjährige Sieger wird am Dienstag, 12. November, bekannt gegeben. Zuvor teilte die Darstellerin aus «Only Murders in the Building» ein Foto aus dem «People»–Interview mit Benny Blanco. «Du liebst mich nicht nur bedingungslos ... Du holst mir auch immer meine mexikanische Pizza von Taco Bell», witzelte sie in ihren Instagram–Stories zu dem Bild von Blanco, auf dem er auf einem Esstisch lieg und seine Version des Fastfood–Gerichts präsentiert. In einem zweiten Beitrag teilte Gomez dann noch ein Zitat, das sie daran erinnerte, was sie für ihren Freund empfindet. «Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie ich dir gegenübersitzen kann, ohne verrückt nach allem zu sein, was du tust.»