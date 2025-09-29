Vor sieben Jahren abgebrannt: Haus von Miley Cyrus fast fertig

Miley Cyrus (32) hat ihr abgebranntes Haus fast wieder aufgebaut. Dies verriet die Sängerin in einem Interview mit Pamela Anderson (58) für das Magazin "CR Fashion Book. In den nächsten Wochen soll das Heim in Malibu bezugsfertig sein. «Ich habe mein Haus beim Woolsey–Brand verloren und baue es nun seit fünf Jahren wieder auf», erzählte Cyrus der Schauspielerin. Das Haus war im November 2018 den Flammen zum Opfer gefallen. Das Lauffeuer hatte vor sieben Jahren ausgehend vom Woolsey Canyon im Los Angeles County und dem Ventura County gewütet.