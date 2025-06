Schweizerin toppt alle

Vor Start der Frauen-Fussball-EM: Diese Social-Media-Stars kicken mit

Der Einfluss von Fussballerinnen ist deutlich gestiegen. Bei der Fussball–EM in der Schweiz sind etliche Spielerinnen dabei, die in den sozialen Medien hunderttausende Fans begeistern. In Deutschland liegt Giulia Gwinn bei den Followerinnen und Followern vorne, international hat sie aber keine Chance.