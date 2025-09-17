Vor Start von Staffel vier: «The Morning Show» erhält fünfte Season

Politische Themen nur am Rande

Die vierte Staffel spielt Anfang 2024, wird demnach aber überraschenderweise die Präsidentschaftswahl nicht als zentrale Handlung behandeln. Wie Stoudt und Leder bei der Premiere vergangene Woche gegenüber «The Hollywood Reporter» erklärten, entstand ein Grossteil der Staffel bevor Joe Biden (82) im Juli des vergangenen Jahres seinen Rückzug aus dem Wahlkampf bekannt gab. «Wir gehen es von der Seite an», erklärte Stoudt daher. Die Serie berühre zwar die Frage, warum zwei ältere weisse Männer um das Präsidentenamt kandidierten, aber ohne direkten Wahlkampf–Fokus.