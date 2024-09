Vor Stefan Raab: Die grössten TV-Comebacks aller Zeiten

Gaby Köster

Gaby Köster (62), die unter anderem durch die TV–Shows «RTL Samstag Nacht», «7 Tage, 7 Köpfe» und ihre Comedy–Serie «Ritas Welt» bekannt wurde, hatte 2008 einen Schlaganfall und ist seitdem auf einen Rollstuhl angewiesen. Über die Zeit nach dem Schlaganfall verfasste sie das Buch «Ein Schnupfen hätte auch gereicht – meine zweite Chance», das 2011 veröffentlicht und später auch verfilmt wurde. Im selben Jahr trat sie auch das erste Mal wieder in der Öffentlichkeit auf. Am 7. September 2011 war sie in der RTL–Sendung «Stern TV» und berichtete über ihren Schicksalsschlag. Ihr grosses TV–Comeback gab sie schliesslich im Januar 2016 als Jurorin in der Castingshow «Die Puppenstars». Auch in der zweiten Staffel im Februar 2017 wirkte sie wieder mit. In der RTL–Doku «Gaby Köster – Meine verrückte Bucket List» erfüllte sie sich 2022 Dinge auf ihrer Wunschliste, genannt Bucket List, die unter anderem aus einem Ritt auf einem Camargue–Pferd, zwei Tagen Leben in einer Kommune und einem Ausflug zu den Reichen und Schönen nach St. Tropez bestand.