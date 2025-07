Vor Strafmass-Verkündung: Sean Combs nimmt an Therapieprogrammen teil

Prozess gegen den Musiker

Sean «Diddy» Combs wird sein Strafmass am 3. Oktober erfahren. Eine New Yorker Jury hatte den 55–Jährigen nach einem acht Wochen langen Prozess in zwei von fünf Anklagepunkten schuldig gesprochen, unter anderem wegen Nötigung von Frauen zur Prostitution. In den schwerwiegendsten Anklagepunkten – es gab den Vorwurf des Sexhandels sowie der organisierten Kriminalität gegen ihn – wurde er freigesprochen. Combs hatte alle Anschuldigungen in dem Prozess zurückgewiesen.