Vor «Stranger Things»-Finale: Duffer-Brüder äussern sich zu Spin-off

Mike–Darsteller Finn Wolfhard wusste kurzzeitig, was das Spin–off ist

So haben die Zwillinge Matt und Ross Duffer überhaupt erst vor Kurzem Netflix über das Grundkonzept der kommenden Serie aufgeklärt, wie sie ebenfalls gegenüber «Deadline» betonen. «Wir machen weiter damit. Netflix weiss endlich, was es ist. Wir haben es geheim gehalten. Sie waren so frustriert», erkärt Matt Duffer. «Wir wollten es ihnen einfach nicht verraten. Finn Wolfhard hat erraten, was es ist. Er war also der Einzige, der es wusste.»