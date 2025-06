Vor Venedig-Hochzeit: Jeff Bezos und Lauren Sánchez feiern Schaumparty

Von Kopf bis Fuss mit Schaum bedeckt

Fotos zeigen das Brautpaar in spe in Badekleidung, mit Hüten und von Kopf bis Fuss mit Schaum bedeckt an Deck der Jacht. Schon bald wird in der italienischen Lagunenstadt die Hochzeitsfeier der Superlative stattfinden. Angeblich geht es bereits am 24. Juni los – ungeachtet der massiven Proteste der Einwohner gegen das Event, die ohnehin schon unter dem Overtourismus leiden.