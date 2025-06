Vor zehn Jahren starb Pierre Brice: Der ewige Winnetou

1954 bekommt er seinen ersten Filmjob: In «Harte Fäuste – heisses Blut» darf er dem populären Hauptdarsteller Eddie Constantine (1917–1993) in einer Szene immerhin die Tür aufhalten. Der erste Schritt ist getan, es folgen Theaterauftritte und richtige Filmrollen. Es ist schwer, Fuss zu fassen, denn ein gewisser Alain Delon (1935–2024) hat die Filmszene erobert. Er ist mit Pierre Brice befreundet, ausserdem sehen die beiden ähnlich aus, und für zwei Delons ist in Frankreich kein Platz. Also arbeitet Pierre Brice überwiegend in Italien und Spanien.