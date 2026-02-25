Vorbereitung läuft: Dreh zum neuen James-Bond-Film soll 2026 starten

Der Oscar–nominierte Filmemacher Denis Villeneuve (58) aus Kanada wurde bereits als Regisseur für den neuen Bond–Streifen verkündet. Der «Dune»–Macher, der sich als grosser Fan der Reihe bezeichnete, versprach bei seiner Vorstellung: «Ich habe die Absicht, die Tradition zu ehren und den Weg für viele neue Missionen zu ebnen. Das ist eine grosse Verantwortung, aber auch unglaublich aufregend für mich und eine grosse Ehre.»