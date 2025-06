Vorbeugen und waschen: Was hilft wirklich gegen Schweissflecken?

Sobald die Temperaturen steigen – oder der Stresspegel – sind sie da: Schweissflecken. Egal ob beim Sport, im Büro oder einfach beim Spaziergang in der Sonne: Besonders unter den Achseln können sie schnell unangenehm auffallen und sogar Lieblingsshirts ruinieren. Besonders ärgerlich wird es, wenn sich die Flecken auch nach dem Waschen nicht mehr entfernen lassen. Was hilft wirklich gegen Schweissflecken? Wie lassen sie sich aktiv vermeiden und was kann man tun, wenn es doch passiert ist?