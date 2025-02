Vorentscheid-Shows: Diese ESC-Erfahrung bringt die Jury mit

2010 suchte Raab als Juryvorsitzender in der Castingshow «Unser Star für Oslo» einen deutschen Vertreter oder eine deutsche Vertreterin. Das Rennen machte Lena Meyer–Landrut (33), die schlussendlich 2010 in Oslo gewann. In «Unser Song für Deutschland» kümmerte sich Raab auch 2011 um die Songauswahl für die wieder antretende Meyer–Landrut. Den Eurovision Song Contest 2011 in Düsseldorf moderierte er zudem mit. An «Unser Star für Baku» war er 2012 noch einmal als Produzent und Jurymitglied beteiligt. 2020 fiel der «Eurovision Song Contest» der Corona–Pandemie zum Opfer. Kurzerhand stellte Stefan Raab ein Alternativprogramm auf die Beine. ProSieben strahlte zur Primetime den «Free European Song Contest» aus, kurz «FreeESC». Raab war als Produzent mit an Bord.