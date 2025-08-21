Vorfreude auf neues Album: Swifties katapultieren Streams in die Höhe

Einen besonderen Aufschwung erlebte demnach der Track «False God» aus dem Album «Lover» (2019). Grund dafür dürfte aber vor allem sein, dass der Song am 13. August in der neuen Episode der Amazon–Prime–Serie «The Summer I Turned Pretty» gespielt wurde. Laut der Musik–Seite stieg die Zahl der Abrufe von «False God» zwischen dem 13. und 15. August mit 1,2 Millionen Streams und damit um ganze 383 Prozent im Vergleich zum Wochenende davor.