Vorkultur auf der Fensterbank: Was man jetzt säen sollte

Während es draussen oft noch frostig ist, juckt es vielen Hobbygärtnern Ende Februar bereits in den Fingern. Der meteorologische Frühlingsanfang am 1. März steht vor der Tür – die perfekte Zeit, um die Fensterbank in ein kleines Gewächshaus zu verwandeln. Die Vorkultur im Haus gibt empfindlichen Pflanzen den nötigen Vorsprung, damit sie im Sommer kräftig blühen oder eine reiche Ernte bescheren.