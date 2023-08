Vorschau auf «Deadpool 3»: Hugh Jackman wird erneut zu Wolverine

So wurde Hugh Jackman wieder zu Wolverine

Hugh Jackman stählte seinen mittlerweile 54–jährigen Körper nach eigener Aussage in sechsmonatigem, intensiven Training für die Rückkehr in seine wohl ikonischste Rolle. 8.000 Kalorien soll der Star in diesem Zeitraum täglich zu sich genommen haben. Seine reichliche Diät zum Muskel– und Masse–Aufbau teilte er auch vor einiger Zeit auf X (vormals Twitter). Jackman hat nach eigener Aussage zur Vorbereitung auf «Deadpool 3» so viele Hühnchen verschlungen, dass er es für nötig befand, sich öffentlich bei allen Veganern, Vegetariern und Hühnern dieser Welt zu entschuldigen.