Vorsicht Glatteis! So lassen sich Stürze vermeiden

Richtig fallen

Wenn es sich nicht mehr vermeiden lässt, kann die Art des Fallens über die Schwere der Verletzung entscheiden. Besonders wichtig: Den Kopf schützen! Beim Fallen das Kinn zur Brust ziehen, um ein Aufschlagen des Hinterkopfes zu verhindern. Nicht versteifen, versuchen locker zu bleiben und eher abrollen, als den Sturz starr mit den Handgelenken abzufangen.