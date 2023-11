Vorsicht, stachelig! Naomi Campbell posiert nackt für neue Kampagne

Begeisterung und Kritik von Fans

Campbells Fans sind begeistert von den neuen Fotos der 53–Jährigen, wie sich in der Kommentarspalte erkennen lässt. «Was für ein kraftvolles Foto. Wirklich einnehmend», kommentiert ein Follower. «Sie schlägt immer noch alle da draussen. Das ultimative Topmodel», schwärmt ein weiterer. Und auch berühmte Freunde scheinen hin und weg von den Schnappschüssen zu sein. «Gott, ich liebe dich. Das ist das Beste, was ich je gesehen habe», schreibt Liz Hurleys (58) Sohn Damian (21). «Herrlich», kommentiert Schauspielerin Hannah Waddingham (49) in Grossbuchstaben.