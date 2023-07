Vorurteile gegen Greenscreen: Emilia Clarke wehrt sich gegen Kritik

Im Interview mit der «Los Angeles Times» sprach Emila Clarke über das «Vorurteil, dass die Leute in diesen Serien nicht wirklich schauspielern». Ihre Antwort darauf: «Warum fragen sie dann all diese grossartigen Schauspieler an, ob sie mitmachen wollen, und warum sagen die ja». Clarke spielt damit auf ihre Kollegen in «Secret Invasion» an. An ihrer Seite sind Hochkaräter wie Samuel L. Jackson (74) und Olivia Colman (49) zu sehen, allesamt erprobt in Film und Theater.