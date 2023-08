Vorwurf der Diskriminierung: Anna Netrebko verklagt Oper in New York

Die weltberühmte russisch-österreichische Opernsängerin Anna Netrebko (51) geht offenbar juristisch gegen die Metropolitan Opera in New York vor. Sie werfe den Betreibern um Chef Peter Gelb Diskriminierung vor, wie unter anderem die US-amerikanische «Washington Post» vermeldet. Ihr Engagement dort sei nach dem Angriffskrieg ihres Heimatlandes gegen die Ukraine unberechtigt beendet worden, so die Anschuldigung.