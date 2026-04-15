Vorwurf des sexuellen Übergriffs: Polizei ermittelt gegen Katy Perry

Rose erhebt schwere Vorwürfe

Die Anschuldigungen hatte Ruby Rose zunächst in einer Reihe von Beiträgen auf der Plattform Threads öffentlich gemacht, die inzwischen wieder gelöscht wurden. Darin schilderte sie detailliert, was ihr damals widerfahren sein soll: «Katy Perry hat mich im Spice Market Nightclub in Melbourne sexuell belästigt.» Demnach soll sie ihre Vagina in Roses Gesicht gerieben haben. Es habe fast zwei Jahrzehnte gedauert, bis der «Orange is the New Black»–Star bereit gewesen sei, diese Geschichte zu teilen. Zunächst habe sie den Vorfall als harmlosen Partyabend abgetan, später habe sie geschwiegen, weil Perry ihr in Aussicht gestellt habe, ihr beim Erhalt eines US–Visums behilflich zu sein.