Der Prozess gegen Alfons Schuhbeck (73) wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe hat am Mittwochvormittag (5.10.) vor dem Landgericht München I begonnen. Zum Auftakt erschien der sehr ernst dreinblickende Starkoch in weissem Hemd und dunkelblauem Sakko mit braunem Einstecktuch im Gerichtssaal.