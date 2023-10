Vorwurf Ladendiebstahl: «Gilmore Girls»-Star Adam Wylie festgenommen

Polizei bestätigt Anzeige gegen Adam Wylie

Die Polizeibehörde dort bestätigte «People» zufolge, dass der Schauspieler am Freitag, dem 13. Oktober, festgenommen wurde. Zuvor hatten die Sicherheitskräfte in dem Discounter offenbar beobachtet, wie Wiley «Gesundheits– und Schönheitsprodukte» auswählte. An der Selbstbedienungskasse soll er angeblich «nur einige der Artikel aus seinem Warenkorb gescannt» haben, heisst es in dem Bericht weiter.