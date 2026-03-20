Vorwürfe gegen Christian Ulmen: «jerks.»-Star bricht das Schweigen

Pheline Roggan spielt auf Gisèle Pelicot an

Die Formulierung «damit die Scham endlich die Seiten wechselt» aus Roggans Kommentar nimmt direkt Bezug auf den Fall von Gisèle Pelicot (73). Die Französin wurde weltweit zur Ikone im Kampf gegen sexualisierte Gewalt, nachdem sie diesen Satz prägte, um deutlich zu machen, dass das soziale Stigma nicht die Opfer, sondern die Täter treffen sollte. Laut Pheline Roggan handle Collien Fernandes mit ihrem Gang an die Öffentlichkeit nicht nur in eigener Sache, sondern «für alle Frauen, die von Übergriffen und Gewalt betroffen sind», bemerkt sie noch in ihrem Kommentar.