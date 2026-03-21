Vorwürfe gegen Christian Ulmen: «jerks.»-Star bricht das Schweigen

Im Fall um die schweren Anschuldigungen gegen Christian Ulmen (50) gibt es eine erste öffentliche Reaktion aus dem engsten beruflichen Umfeld des Schauspielers. Die aus der Erfolgsserie «jerks.» bekannte Schauspielerin Pheline Roggan (44) hat als Erste ihr Schweigen gebrochen.
Die Schauspielerin, die in der Serie die Partnerin von Ulmens bestem Freund Fahri Yardim (45) verkörperte, nutzte Instagram für eine deutliche Botschaft. In der Kommentarspalte eines Instagram–Beitrags von Fernandes, in dem sie die Vorwürfe gegen ihren Ex–Ehemann schilderte, schrieb Roggan: «Liebe Collien, es tut mir so wahnsinnig leid, was dir angetan wurde! Und ich bewundere dich dafür, dass du den Mut und die Kraft hast, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, damit die Scham endlich die Seiten wechselt.»
Damit stellt sich Roggan unmissverständlich hinter Fernandes. Sie hatte ihrem Ex–Ehemann vorgeworfen, angeblich über Jahre im Internet Fakeprofile seiner Ehefrau erstellt zu haben und unter anderem Deepfake–Pornos verbreitet zu haben. Über die Vorwürfe von Fernandes hatte zunächst der «Spiegel» am Donnerstag (19. März) berichtet.
Pheline Roggan spielt auf Gisèle Pelicot an
Die Formulierung «damit die Scham endlich die Seiten wechselt» aus Roggans Kommentar nimmt direkt Bezug auf den Fall von Gisèle Pelicot (73). Die Französin wurde weltweit zur Ikone im Kampf gegen sexualisierte Gewalt, nachdem sie diesen Satz prägte, um deutlich zu machen, dass das soziale Stigma nicht die Opfer, sondern die Täter treffen sollte. Laut Pheline Roggan handle Collien Fernandes mit ihrem Gang an die Öffentlichkeit nicht nur in eigener Sache, sondern «für alle Frauen, die von Übergriffen und Gewalt betroffen sind», bemerkt sie noch in ihrem Kommentar.
Christian Ulmen inszenierte von 2017 bis 2023 die Impro–Comedy–Serie «jerks.», in der er neben Fahri Yardim die Hauptrolle spielte. Auch Collien Fernandes hatte eine Rolle in der Serie als Ulmens Ex–Ehefrau.