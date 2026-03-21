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Unterstützung für Collien Fernandes

Vorwürfe gegen Christian Ulmen: «jerks.»-Star bricht das Schweigen

Zahlreiche Menschen und Prominente solidarisieren sich in der Causa Christian Ulmen öffentlich mit Collien Fernandes. Jetzt meldet sich auch erstmals ein Star aus «jerks.» zu Wort.

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Fahrdi Yardim, Pheline Roggan, Christian Ulmen und Collien Fernandes (v.l.) waren viele Jahre lang gemeinsam in der Serie «jerks.» zu sehen.
Fahrdi Yardim, Pheline Roggan, Christian Ulmen und Collien Fernandes (v.l.) waren viele Jahre lang gemeinsam in der Serie «jerks.» zu sehen. imago images/Future Image

Im Fall um die schweren Anschuldigungen gegen Christian Ulmen (50) gibt es eine erste öffentliche Reaktion aus dem engsten beruflichen Umfeld des Schauspielers. Die aus der Erfolgsserie «jerks.» bekannte Schauspielerin Pheline Roggan (44) hat als Erste ihr Schweigen gebrochen.

Die Schauspielerin, die in der Serie die Partnerin von Ulmens bestem Freund Fahri Yardim (45) verkörperte, nutzte Instagram für eine deutliche Botschaft. In der Kommentarspalte eines Instagram–Beitrags von Fernandes, in dem sie die Vorwürfe gegen ihren Ex–Ehemann schilderte, schrieb Roggan: «Liebe Collien, es tut mir so wahnsinnig leid, was dir angetan wurde! Und ich bewundere dich dafür, dass du den Mut und die Kraft hast, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, damit die Scham endlich die Seiten wechselt.»

Damit stellt sich Roggan unmissverständlich hinter Fernandes. Sie hatte ihrem Ex–Ehemann vorgeworfen, angeblich über Jahre im Internet Fakeprofile seiner Ehefrau erstellt zu haben und unter anderem Deepfake–Pornos verbreitet zu haben. Über die Vorwürfe von Fernandes hatte zunächst der «Spiegel» am Donnerstag (19. März) berichtet.

Pheline Roggan spielt auf Gisèle Pelicot an

Die Formulierung «damit die Scham endlich die Seiten wechselt» aus Roggans Kommentar nimmt direkt Bezug auf den Fall von Gisèle Pelicot (73). Die Französin wurde weltweit zur Ikone im Kampf gegen sexualisierte Gewalt, nachdem sie diesen Satz prägte, um deutlich zu machen, dass das soziale Stigma nicht die Opfer, sondern die Täter treffen sollte. Laut Pheline Roggan handle Collien Fernandes mit ihrem Gang an die Öffentlichkeit nicht nur in eigener Sache, sondern «für alle Frauen, die von Übergriffen und Gewalt betroffen sind», bemerkt sie noch in ihrem Kommentar.

Christian Ulmen inszenierte von 2017 bis 2023 die Impro–Comedy–Serie «jerks.», in der er neben Fahri Yardim die Hauptrolle spielte. Auch Collien Fernandes hatte eine Rolle in der Serie als Ulmens Ex–Ehefrau.

Von SpotOn vor 12 Minuten
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