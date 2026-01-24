Vorwürfe gegen Julio Iglesias: Staatsanwaltschaft weist Anzeige ab

Die spanische Justiz wird die schwerwiegenden Vorwürfe gegen den Weltstar Julio Iglesias (82) vorerst nicht weiterverfolgen. Wie die Staatsanwaltschaft laut Medienberichten am Freitag mitteilte, wurde eine Anzeige wegen sexueller Nötigung und Menschenhandels zu den Akten gelegt. Der Grund ist jedoch keine Entlastung des Sängers, sondern eine Frage der Zuständigkeit.