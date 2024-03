Vorwürfe gegen Sean «Diddy» Combs: Plötzlich fällt Prinz Harrys Name

Die Ermittlungen gegen Rapper Sean «Diddy» Combs (54) sind derzeit das Hauptthema in den US–amerikanischen Medien. Am Montag (24. März) durchsuchten Bundesbeamte seine Immobilien in Los Angeles und Miami wegen des Vorwurfs auf Menschenhandel. Doch plötzlich taucht auch der Name von Prinz Harry (39) in dem Zusammenhang auf. Wie die britische Zeitung «Daily Mail» berichtet, wird der jüngste Sohn von König Charles III. (75) in der 30–Millionen–Dollar–Klage von Combs' ehemaligen Produzenten erwähnt. Rodney «Lil Rod» Jones behauptet, dass er für den Rapper Sexpartys mit Prostituierten ausrichten mussten und dabei selbst wiederholt unsittlich von ihm berührt wurde.