Als McCollums Schwester Roice dann im Januar 2022 mehrere Fotos von Demonstranten in Washington, D.C., in den sozialen Medien postete - knapp ein Jahr nach dem Sturm aufs Kapitol - soll der erklärte Trump-Kritiker Baldwin laut Klageschrift in einem Kommentar darunter gefragt haben, ob sie die Frau sei, der er Geld für Rylee McCollum geschickt habe. Roice McCollum soll darauf unter anderem mit den Worten «Protestieren ist in diesem Land völlig legal» reagiert haben. Baldwin antwortete erneut: «Ihre Aktivitäten führten zur unrechtmässigen Zerstörung von Regierungseigentum, zum Tod eines Vollzugsbeamten und zu einem Angriff auf die Bestätigung der Präsidentschaftswahlen. Ich habe Ihr Foto erneut gepostet. Viel Glück.»