Ballons in Schweineform mit Davidstern

Der umstrittene Musiker hatte in der Vergangenheit wiederholt dazu aufgerufen, Israel zu boykottieren und dem jüdischen Staat «Massenmord an den Palästinensern» vorgeworfen. Bei Konzerten liess er zudem Ballons in Schweineform mit der Abbildung eines Davidsterns aufsteigen.