VOX bestätigt: Diese Stars sind bei «Sing meinen Song» dabei

Der Sender VOX hat die Karten auf den Tisch gelegt: Die Besetzung der 13. Staffel von «Sing meinen Song – Das Tauschkonzert» steht nun fest. Und die hat es in diesem Jahr in sich. Nachdem in den Medien bereits erste Namen die Runde machten, bestätigt der Sender nun offiziell, welche Künstlerinnen und Künstler in Kürze in Südafrika aufeinandertreffen werden.
Gastgeber Johannes Oerding (44), der das Format bereits zum sechsten Mal moderiert, bekommt dabei illustre Gesellschaft: Popsänger Giovanni Zarrella (47), Singer–Songwriter Mark Forster (43) als «Sing meinen Song»–Wiederkehrer, Punk–Rock–Sängerin Ina Bredehorn (39) alias «Deine Cousine», Rock–Sänger und Comebacker Der Graf (56) von «Unheilig», Singer–Songwriterin und «Frida Gold»–Frontfrau Alina Süggeler (40) sowie Schlager–Rapper Tream (28) komplettieren die Runde.
Scorpions–Legenden als Special Guests
Das absolute Highlight der Staffel dürfte aber der Besuch von zwei deutschen Rock–Legenden werden: Klaus Meine (77) und Rudolf Schenker (77) von den Scorpions packen für einen Abend ihre grössten Hits ein und begeben sich auf das Tauschkonzert–Abenteuer. Die neuen Folgen sollen im Frühjahr ausgestrahlt werden.
Im vergangenen Jahr hatte der Sender die Teilnehmer Ende Februar verkündet. Johannes Oerding (44) führte zum fünften Mal durch die Show. Neben ihm nahmen auf dem Sofa in Südafrika MiA.–Frontfrau Mieze Katz, Singer–Songwriter Bosse, Singer–Songwriterin Madeline Juno, Rapper FiNCH, ClockClock–Sänger Boki und Michael Patrick Kelly Platz. Die Fantastischen Vier waren als Special Guest für einen Abend dabei. Weitere Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren in den letzten Jahren unter anderem Nena, Andreas Gabalier, Nico Santos, Tim Bendzko, DJ BoBO, Wolfgang Niedecken, Stefanie Heinzmann, Sammy Deluxe oder auch Lena Meyer–Landrut.