VOX bestätigt: Diese Stars sind bei «Sing meinen Song» dabei

Der Sender VOX hat die Karten auf den Tisch gelegt: Die Besetzung der 13. Staffel von «Sing meinen Song – Das Tauschkonzert» steht nun fest. Und die hat es in diesem Jahr in sich. Nachdem in den Medien bereits erste Namen die Runde machten, bestätigt der Sender nun offiziell, welche Künstlerinnen und Künstler in Kürze in Südafrika aufeinandertreffen werden.