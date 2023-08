VOX nimmt «My Mom, Your Dad» mit Amira Pocher aus dem TV-Programm

In «My Mom, Your Dad» sollen zwölf Single–Mütter und –Väter in insgesamt acht Episoden auf der Insel Kreta eine neue Chance auf die späte Liebe erhalten und womöglich eine Partnerin oder einen Partner fürs Leben finden – immer beäugt von ihren Töchtern und Söhnen. In einer Pressemitteilung vor Start der Ausstrahlung beschrieb VOX den Kern der Sendung so: «Dating aus zwei Perspektiven: Gen Z vs. Boomer, Relatable vs. Cringe! Was hätten die Kids lieber nicht gewusst und was können sie sich von den Eltern abgucken?»