«Voyager»: Vor 30 Jahren stach die erste «Star Trek»-Kapitänin ins All

Auch schaffte es die Serie, in ihrer vierten Staffel eine gänzlich neue Hauptfigur einzuführen, die sich prompt zum Fan–Favoriten entwickeln sollte: Seven of Nine (Jeri Ryan, 56), ein ehemaliges Opfer der Borg – jene kybernetische Lebensform, die über ein kollektives Bewusstsein verfügt, andere Rassen gewaltsam «assimiliert» und dabei gerne «Widerstand ist zwecklos» sagt.