Wach ohne Kaffee: Fünf Energy-Booster für warme Sommertage

Wechseldusche statt Wecker

Eine kurze Wechseldusche mit kaltem Wasser am Morgen kann Wunder wirken. Sie regt die Durchblutung an, bringt den Kreislauf in Schwung und vertreibt Müdigkeit schneller als jeder Espresso. Dafür zunächst etwa zwei bis drei Minuten mit angenehm warmen Wasser duschen. Dann das Wasser auf kalt stellen und Arme und Beine nacheinander immer herzwärts abduschen, zum Schluss den Oberkörper. Anschliessend erneut ein bis zwei Minuten warm duschen und den Durchgang wieder mit einer Kälterunde beenden.