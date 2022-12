Wachsgiessen: So funktioniert die bleifreie Alternative

Deshalb ist Bleigiessen verboten

Beim Schmelzen von Blei entstehen giftige Dämpfe, die über die Atemwege in den Körper gelangen. Das kann die Organe und das zentrale Nervensystem schädigen. Zudem spritzt Blei beim Erwärmen, was bei Hautkontakt schwere Brandwunden verursacht. Darüber hinaus handelt es sich bei dem Schwermetall um einen Umweltschadstoff, der in den Sondermüll gehört.