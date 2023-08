Wacken 2023: Anreisestopp bleibt vorerst in Kraft

Der Anreisestopp für das Wacken Open Air bleibt weiter in Kraft. Dies gaben die Veranstalter des Metal-Festivals in ihrem Update am Dienstagmittag via Instagram bekannt. Das Wacken Open Air 2023 soll am Mittwoch, den 2. August starten. Doch das Gelände steht aufgrund starken Regens unter Wasser.