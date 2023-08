Wacken 2023: Warum man das Metal-Mekka in der Provinz lieben muss

Einmal im Jahr verwandelt sich das kleine Dorf Wacken in Schleswig-Holstein in eine Pilgerstätte für Heavy-Metal-Fans aus aller Welt. 2022 strömten über 80.000 Besucher in die beschauliche 2000-Seelen-Gemeinde, um auf acht Bühnen über 200 Rockbands der härteren Gangart erleben zu können. Aktuell sorgen zwar die Wetterbedingungen vor Ort für Probleme bei der Anreise. Die Veranstalter sind (Stand: 1. August, 15:30 Uhr) dennoch fest entschlossen, die grosse Sause am 2. August pünktlich anzupfeifen.