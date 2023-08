Wacken-Boss Thomas Jensen spricht zum Einlassstopp: «Wir haben alles versucht»

Chaos in Wacken: Die Verantwortlichen des Heavy-Metal-Festivals haben in den frühen Morgenstunden aufgrund der massiven Regenfälle einen kompletten Einlassstopp verkündet. Um 11 Uhr soll das Open Air dennoch mit dem legendären Auftaktkonzert der Wacken Firefighters starten. Zuvor meldet sich der Mitgründer Thomas Jensen in einem ausführlichen Statement auf der offiziellen Instagram-Seite zu Wort: «Wir haben alles versucht, was möglich ist, aber mehr geht nicht: Wir kriegen nicht mehr drauf.» Es sei ein Punkt erreicht, an dem das Festival einfach nicht mehr Leute aufnehmen könne.